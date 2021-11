A colloquio con il Pulitzer Peter Balakian, dal genocidio armeno all'11 settembre

Un procedimento tipico della poesia è la stratificazione dell’esperienza. Molti eventi si affollano in un solo verso e il risultato è un reticolo di figure che costringe il lettore alla scomposizione dei singoli passi, mai uguali alla loro somma. Questo incremento di rimandi è ben presente nell’opera del poeta statunitense di origine armena Peter Balakian, vincitore nel 2016 del premio Pulitzer grazie a Ozone Journal. I fantasmi della guerra e l’argentino scorrere dell’Eufrate s’intrecciano al flashback dell’America anni 80 invischiata in una crisi morale. Docente alla Colgate University di New York, Balakian ha pubblicato sette sillogi e svariati volumi di critica letteraria. “Siamo bombardati da lunghe sequenze di immagini sconvolgenti”, dichiara al Foglio l’autore classe ’51. “Ho iniziato a pensarci nel dicembre del 1988 quando ho visto il Pan Am 103 esplodere nel cielo scozzese, o una regione dell’Armenia che scompare in pochi minuti tra macerie e cadaveri a causa del terremoto di Spitak. Le immagini riprodotte in maniera martellante sullo schermo hanno modificato irreversibilmente il meccanismo con cui funziona il nostro cervello. Nel ventunesimo secolo è aumentata la possibilità di descrivere realtà mutevoli in collisione. È qui che ho cominciato a parlare di ‘scrittura orizzontale’, cioè di un tipo di poesia che potesse dispiegarsi in modi sorprendenti, discordi ma ancora collegati a un centro, come la lirica metafisica di Donne, Marvell e Herbert”.

