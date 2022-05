Meazza, arriva la commissione per il dibattito. Ciao

Con calma, mille giorni dopo la richiesta di Milan e Inter, il comune ha nominato la commissione per il discutere pubblicamente sul futuro di San Siro

Passin passino, con la velocità di una Selecao scapoli-ammogliati che vuole sfidare il Liverpool, Milano si muove per avviare l’iter per decidere che fare dello stadio Meazza e (forse) del nuovo. Con calma, oltre 1.000 giorni dopo la richiesta di Milan e Inter.

Il passo è questo: il Comune ha nominato la “commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sulla proposta di intervento relativa al nuovo impianto”. Non la commissione incaricata di decidere: ma la commissione per sorvegliare la procedura delle procedure da istruire per mettere in piedi un pubblico dibattito. La presidente sarà Carmela Francesca, vicedirettrice generale del Comune. E due commissari: Manuela Franca Loda, direttrice dell’area gare Direzione centrale unica appalti, e Andrea Zuccotti, vicesegretario generale vicario di Palazzo Marino.

Si potrà ora dare il via al “dibattito”, e se tutto va bene a novembre gli aventi diritto avranno detto la loro. Ma è sempre più probabile che i due club saranno già a Sesto, nel nuovo stadio.