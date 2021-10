L'assessore Sacchi va subito in scena al Parenti, con un progetto

La prima cosa che ha trovato entrando negli spazi lasciati vuoti dal predecessore è stata una fotografia in bianco e nero dei Bagni Misteriosi. Di certo non è stato per questo (piace viaggiare con la fantasia) ma Tommaso Sacchi, neo assessore alla Cultura dopo Filippo Del Corno, si è presentato a Milano in un incontro informale, organizzato dal Teatro Parenti in una delle sue sale. Luogo privato. “Ma non è un’anomalia – dice – considero questo posto, come tanti altri, un luogo privato mosso dalle intelligenze che hanno dedicato energie e competenze al suo successo, dunque lo reputo anche uno dei luoghi più pubblici che ci siano a Milano, aperto a tutti, una piazza capace di aggiungere un tassello alla vita culturale della città”. Un segno per il futuro. Chissà.

