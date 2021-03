Cifre (e fatiche) dalla capitale più ristorata. Chi ha avuto i soldi?

Dei 143 miliardi erogati dal Fondo centrale di garanzia dello stato, 31,6 sono stati destinati alla Lombardia. E Milano, con 11,6 miliardi di prestiti, è in assoluto la provincia italiana che ha ottenuto il maggior numero di risorse. "Ma occorre un cambio di passo"

È passato giusto un anno dal primo lockdown nazionale, quando l’economia dell’Italia fu costretta a fermarsi quasi completamente, e la scelta del governo Conte per sostenere le imprese fu quella di utilizzare soprattutto il canale bancario, erogando prestiti garantiti in varia misura dallo stato. Più avanti si capì che non sarebbe bastato e cominciarono anche gli aiuti diretti e a fondo perduto, ma la maggior parte delle risorse erogate da marzo 2020 a oggi sono passate attraverso il Fondo centrale di garanzia: 143 miliardi. Ebbene, la Lombardia è stata la regione che più ha beneficiato di questi finanziamenti avendo ricevuto 31,6 miliardi, il doppio del Veneto, il triplo dell’Emilia-Romagna, del Lazio e della Toscana, sette-otto volte più della Sicilia.