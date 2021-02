Visione Assolombarda

La presentazione di “Your Next Milano": una metamorfosi urbana che nasce dalla necessità di investire sempre di più sulle connessioni tra la città e i territori limitrofi

Una metamorfosi urbana, ha spiegato il sociologo Aldo Bonomi, che nasce dalla necessità di investire sempre di più sulle connessioni tra la città e i territori limitrofi. Assolombarda ha presentato ieri “Your Next Milano”, la sua analisi-piano strategico per ricostruire il tessuto economico della città post Covid. L’andamento economico e le previsioni dei prossimi anni evidenziano che il 2021 sarà un anno di rimbalzo (+ 5,3 per cento a Milano) anche se il recupero dei livelli pre pandemia si stima avverrà solo nel 2023.