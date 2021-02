Fiera Milano, arriva il Piano 2025 per diventare “phygital”

È uno dei grandi player dell’economia lombarda, anzi “uno sviluppatore di politiche industriali”, anche se un anno di lockdown ha colpito duro proprio il suo settore. Però Fiera Milano spa guarda lontano e col Piano Strategico appena presentato punta al 2025, con un rinnovato modello di business basato su un’avanzata piattaforma di servizi integrati in grado di offrire una innovativa customer experience “phygital”. Al comando delle operazioni c’è ora Luca Palermo, nuovo ad nonché dg di Fiera Milano spa, che presentando il piano che dovrà risollevare, e trasformare, il comparto fieristico milanese spiega: “Con CONN.E.C.T. 2025 ci proponiamo come hub europeo in grado di offrire un network globale e un ‘one-stop-shop’ focalizzato sui servizi a valore aggiunto che costituiscono un elemento indispensabile per organizzatori, espositori e visitatori”.

