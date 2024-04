La crociata della procura di Milano (con metodi discutibili) contro il caporalato

Anche il gruppo Carrefour è finito vittima della crociata lanciata dalla procura di Milano contro il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori. Lunedì, nell’ambito di una delle numerose inchieste condotte da tempo in questo settore dalla procura milanese, in particolare dal sostituto Paolo Storari, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di 64,7 milioni di euro alla società Gs, del gruppo dei supermercati Carrefour Italia. Secondo l’ipotesi accusatoria della procura, tra il 2018 e il 2022 Gs ha “fatto largo ricorso all’esternalizzazione dei servizi di logistica, movimentazione merci, facchinaggio e trasporto” con un meccanismo di presunte false fatture che “ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario”. Questo sistema si sarebbe basato sul ricorso da parte di Gs a “serbatoi di manodopera”, cioè società cooperative che avrebbero “sistematicamente omesso il versamento dell’Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale”.

