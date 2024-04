Miti, mostri e fantasmi dell'antimafia della fuffa. Un catalogo a futura memoria

Finirà? No, non finirà. I predicatori della “Cosa nostra eterna e invincibile” non cedono. Pentiti, pataccari, tavoli ovali: gli strumenti di scena per tenere in vita un’emergenza che non c’è

Sono trent’anni, o forse più, che ci affliggono con le trame oscure e le regie occulte, con i servizi deviati e le verità inconfessabili, con i tavoli ovali e le complicità sottintese. E sono trent’anni che vagano per giornali e televisioni predicando teoremi che nulla hanno a che fare con un’indagine, con un’istruttoria, con un processo, con lo stato di diritto, con la giustizia. La mafia delle stragi non c’è più e i boss di quella stagione maledetta sono già morti o murati vivi nelle carceri di massima sicurezza. Ma i chierici vaganti dell’emergenza non si arrendono, non indietreggiano, non prendono atto che lo stato ha vinto e la mafia ha perso. Non si piegano nemmeno davanti a una sentenza della Cassazione che sconfessa i loro impianti accusatori, che trasforma in monnezza quintali di fascicoli costruiti senza prove e senza riscontri, che riduce in cenere montagne di verbali sottoscritti da pentiti truffaldi e senza scrupoli. No, i reverendissimi predicatori della “Cosa nostra eterna e invincibile” non cedono di un millimetro e non mostrano nemmeno un segno di pietà per tutti gli sventurati che sono finiti nel tritacarne di una imputazione senza capo né coda, che sono stati appesi con indicibile cinismo all’albero della gogna, che hanno perso onore, affetti e pezzi di vita e che si sono dissanguati per pagare le parcelle degli avvocati.