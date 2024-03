Fassino assolto a Torino: il metodo del pm Colace colpisce ancora

Si è concluso con dodici assoluzioni e cinque condanne il processo di primo grado per le presunte irregolarità commesse nell’ambito della vecchia gestione del Salone del libro di Torino. Fra gli imputati c’era l’ex sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino, assolto nel merito dalle accuse di turbativa d’asta nonostante i reati a lui addebitati fossero già caduti in prescrizione. E’ stata assolta nel merito anche Antonella Parigi, ex assessore regionale alla cultura. Tra i cinque condannati figura invece Giovanna Milella, ex presidente della Fondazione per il libro, alla quale è stato inflitta una pena di un anno di reclusione con la condizionale per una vicenda di falso ideologico.

