Intercettato 24 mila volte dai magistrati: il record dell'imprenditore Muttoni

"Come ci si sente? Non vorrei dire come Pablo Escobar, ma quasi. Di certo ci si sente un po’ perseguitati". Parla Giulio Muttoni, captato per tre anni dai pm di Torino e ancora in attesa di giudizio

"Come ci si sente a essere intercettati 24 mila volte? Non vorrei dire come Pablo Escobar, ma quasi. Di certo ci si sente un po’ perseguitati. Le intercettazioni dovrebbero servire a confermare il reato. Nel mio caso invece mi sembra che i pm siano andati alla ricerca del reato, perché 24 mila conversazioni in tre anni sono veramente tante. Sinceramente non pensavo neanche di averne tenute così tante”. A parlare, intervistato dal Foglio, è Giulio Muttoni, noto imprenditore dello spettacolo, travolto nel 2015 da un’inchiesta condotta dalla procura di Torino che si sta rivelando essere uno dei casi giudiziari più assurdi degli ultimi anni. Un caso di studio perfetto per il ministro della Giustizia Carlo Nordio.