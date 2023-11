Ecco chi è Colace, il pm che accusava il leghista Molinari (ora assolto)

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, è stato assolto dal tribunale di Torino dall’accusa di falso elettorale. I fatti si riferivano al presunto illecito avvenuto nel 2020 alle elezioni comunali di Moncalieri, quando il nome del candidato del Carroccio Stefano Zacà, ex di Forza Italia, venne cancellato dalla lista “Lega Salvini Piemonte” poco prima della consegna delle liste all’ufficio elettorale. Il pubblico ministero aveva chiesto per Molinari una condanna a otto mesi di reclusione. Chi è il pm? Gianfranco Colace, cioè lo stesso che in un’altra inchiesta è arrivato a intercettare l’imprenditore torinese Giulio Muttoni addirittura 24 mila volte. Non solo: tra le 24 mila intercettazioni, 500 coinvolgono Stefano Esposito, amico fraterno di Muttoni e all’epoca dei fatti (2015-2018) senatore, dunque non intercettabile senza l’autorizzazione del Parlamento.

