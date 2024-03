Il codice penale vale più del codice Da Vigo

Nel processo d’appello di Piercamillo Davigo, conclusosi con la condanna a 1 anno e 3 mesi che conferma quella di primo grado, c’è un episodio marginale rispetto all’accusa di aver spiattellato notizie coperte da segreto ma molto rivelatore. Una bugia evidenziata da Fabio Repici, avvocato del magistrato Sebastiano Ardita, parte lesa per la divulgazione dei verbali sulla fantomatica loggia Ungheria. Davigo aveva infatti dichiarato di non essere più in possesso della memoria del telefono, e in particolare delle chat Whatsapp. Una cosa insolitamente frequente in questo processo, visto che anche i testimoni Giovanni Salvi e Francesco Greco, rispettivamente ex procuratore generale della Cassazione ed ex procuratore di Milano, hanno perso il cellulare.

