“È emergenza suicidi in carcere. Ecco le misure del governo”. Parla il viceministro Sisto

Il governo cerca di trovare una soluzione al problema delle carceri e lo fa innanzitutto riconoscendo per la prima volta l’esistenza di una “emergenza”, per bocca del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Intervistato dal Foglio, Sisto annuncia infatti che “sarà prossimamente costituito un tavolo di lavoro per l’emergenza carceraria” per facilitare il compito del Dap di fronte a un aumento dei suicidi negli istituti di pena che “è oggettivamente insostenibile”. Da inizio anno 18 detenuti si sono tolti la vita (l’ultimo ieri), un record. “Il ministro Nordio li ha definiti ‘un fardello di dolore’. Effettivamente le prime settimane del 2024 sono state drammatiche, dopo il miglioramento dei numeri del 2023”, dice Sisto.