Il database della democrazia

Tutto vero quello che pensiamo dell’Italia e dei suoi problemi? Per capire chi siamo e come stiamo cambiando, ci può aiutare la statistica. Le risposte dell'Istat sul rapporto tra società e istituzioni, con qualche domanda in sospeso

Se ci si ammala nel Sud, ci si va a curare nel Nord. È una manifestazione di sfiducia dei meridionali nei confronti della sanità, che essi stessi gestiscono, attraverso le regioni? È anche un segno del fatto che l’Italia non è ancora unita, tanto che i diritti che spettano a un terzo della popolazione (quanti sono gli abitanti del Sud), hanno ancora bisogno di essere garantiti fissando a livello nazionale i livelli essenziali delle prestazioni? Si fa un gran discutere di autonomia differenziata, un tema che spaventa perché potrebbe rappresentare la “secessione dei ricchi”. È il riconoscimento di una grande distanza tra due parti della popolazione italiana, una distanza che potrebbe aumentare assegnando maggiori poteri autonomia alle regioni – quelle del Nord come quelle del Sud – che lo richiedano? Il tasso di realizzazione degli investimenti previsti dalle leggi oscilla tra il 10 e il 20 per cento: vuol dire che tra il 90 e l’80 dei programmi del legislatore non vengono realizzati, o vengono realizzati con grave ritardo. Dobbiamo preoccuparci di questa scarsa capacità dello stato di attuare gli obiettivi indicati dai rappresentanti del popolo? Questi tre esempi sono segni di divari territoriali, della distanza tra stato e società, della “incapacità” dello stato, arcigno invece che mite e compassionevole? Ci dobbiamo preoccupare di questi indicatori? Sono i segni di una malattia grave, che richiede il ricovero in ospedale, o sono indicatori di ferite che, ben curate, possono guarire?