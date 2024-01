“Legge bavaglio? Gentile on. Costa ascolti i magistrati”

Vi sono leggi che a distanza di quarant’anni vengono citate con i nomi dei proponenti: la “Rognoni- La Torre”. L’”emendamento Costa”, aspira all’ eternità, nelle intenzioni del proponente che su Il Foglio del 2 gennaio lo scolpisce nelle tavole di un “decalogo liberale”. Per ora si tratta di un emendamento inserito in una legge delega che di altro trattava e non sarebbe la prima volta che un governo, meglio riflettendo, non eserciti la delega. Ma vigila impavido l’on. Costa, senza ritrarsi dall’enfasi “finche avrò voce difenderò questa norma approvata dalla Camera e ringrazio i tanti che lo fanno al mio fianco”. E se chi non esita a dettare un decalogo si misurasse seriamente con le obiezioni di almeno altrettanti “tanti” ?. Non sono mai stato a Maranello, ma suppongo che gli ingegneri della Ferrari, se non pendano dalle labbra, quanto meno ascoltino con attenzione le valutazioni di Leclerc e Sainz su innovazioni volte a migliorare le prestazioni della macchina. Eppure si respingono con fastidio le osservazioni di molti magistrati, tra i quali Pm che praticano o hanno praticato a lungo queste tematiche e giornalisti, che sono poi i diretti destinatari delle proposte. Altrettanto per le osservazioni di autorevolissimi professori di diritto e procedura penale, tra i quali i massimi esperti della materia. Le citazioni di ordinanze sovrabbondanti e di stralci di intercettazioni ininfluenti, ma “piccanti” finite sui giornali sono, pressoché tutte, reperti d’epoca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE