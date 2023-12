La Consulta chiude il “caso Zanon”, ma forse è il caso di riaprire il tema del dissenso

Poiché la società italiana è sempre più spesso segnata da differenze, non sarebbe giusto ridiscutere la scelta di non consentire la manifestazione del dissenso ai giudici della Corte costituzionale?

I​l comunicato emesso dalla Corte costituzionale in merito alle polemiche degli ultimi giorni sulla sentenza riguardante le intercettazioni di un parlamentare presenta interesse per un duplice motivo: per il modo asciutto in cui essa ha chiuso la vicenda, dopo che l’ex componente della Corte che l’aveva aperta aveva espresso il proprio rammarico, e per l’argomento utilizzato allo scopo di ribadire la necessità di mantenere riservata la discussione che si svolge in camera di consiglio.