C'è un problema Corte costituzionale

La Consulta nei guai per le parole dell’ex giudice Zanon sul caso Ferri

La Camera dei deputati ha negato per la seconda volta al Consiglio superiore della magistratura l’autorizzazione a utilizzare nel procedimento disciplinare contro Cosimo Ferri le intercettazioni captate tramite il trojan inoculato nel cellulare di Palamara la sera del famoso incontro all’Hotel Champagne di Roma (il 9 maggio 2019). Nonostante nei giorni precedenti all’incontro, incentrato sulla nomina del nuovo procuratore di Roma, Ferri (all’epoca deputato) fosse stato intercettato decine di volte con Palamara in vista della riunione, gli investigatori continuarono l’attività di intercettazione, violando così la sfera privata del parlamentare. Per queste ragioni la Camera aveva negato una prima volta l’uso delle captazioni contro Ferri. Il Csm si era rivolto con un conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale, che ha imposto alla Camera una nuova valutazione del caso. I deputati ieri hanno ribadito il loro “no” ed è improbabile che il Csm decida ora di opporsi nuovamente alla decisione.