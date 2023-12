Il flop della maxi inchiesta sui professori di Diritto tributario accusati di truccare i concorsi

Dopo oltre sei anni il tribunale di Venezia ha archiviato la maxi indagine sui presunti concorsi truccati in ambito universitario a carico di 44 professori e ricercatori di Diritto tributario di tutta Italia. L’indagine – denominata “Chiamata alle armi – venne lanciata dalla procura di Firenze nel settembre 2017 ed ebbe grande risalto sugli organi di informazione: sette docenti finirono agli arresti domiciliari, altri 22 furono interdetti dall’insegnamento per un anno, la Guardia di Finanza eseguì all’alba oltre 150 perquisizioni presso uffici pubblici, abitazioni private e studi professionali. A far balzare l’inchiesta sulle prime pagine fu anche il coinvolgimento di Augusto Fantozzi, più volte ministro tra il 1995 e il 1998 nei governi Dini e Prodi, e professore ordinario di Diritto tributario (all’epoca dei fatti già in pensione), poi deceduto nel 2019.

