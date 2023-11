Sindaci indagati, sospesi e poi assolti. I danni della legge Severino

L’incredibile vicenda che ha visto per protagonista il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà (sospeso dalle sue funzioni in seguito a una condanna in primo grado e in appello per abuso d’ufficio, e poi reintegrato in ruolo dopo due anni in seguito all’assoluzione di fronte alla corte di Cassazione), ha riportato a galla il tema dei danni causati dalla legge Severino, che prevede la sospensione per 18 mesi degli amministratori locali per sentenze di condanna non ancora definitive. Un obbrobrio giuridico che, pur essendo stato salvato dalla Corte costituzionale (in nome della “tutela dell’immagine dell’amministrazione”), ha attribuito di fatto alla magistratura un ulteriore potere di condizionamento sul funzionamento di organi democraticamente eletti, sulla base di sentenze di condanna soltanto provvisorie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE