“Condannato e sospeso come un mafioso per aver tentato la ricostruzione”. Parla il sindaco di Norcia

Intervista a Nicola Alemanno, primo cittadino del paese distrutto nel 2016, condannato in primo grado per abuso d’ufficio per aver autorizzato la realizzazione di una casetta di quaranta metri quadri da destinare alla Pro loco

"Sono stato sospeso dalla mia carica di sindaco come se avessi ricevuto una condanna per mafia. Ciò che ho ricevuto, invece, è una condanna in primo grado per abuso d’ufficio, per aver autorizzato dopo il terremoto del 2016 la realizzazione di una casetta di quaranta metri quadri da destinare alla Pro loco e con funzione di Infopoint, con l’obiettivo di mantenere l’unità del tessuto sociale di Norcia che era appena stata devastata dal sisma". Non si capacita, durante un colloquio con il Foglio, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Il suo è già diventato un caso emblematico dei disastri che un reato scritto male (l’abuso d’ufficio) e una legge schizofrenica (la Severino, che prevede la sospensione degli amministratori locali dalle proprie cariche per una condanna già soltanto di primo grado) possono produrre quando si incontrano nella vita concreta delle istituzioni.