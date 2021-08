"Cinque indagini per aver provato a ricostruire dopo il terremoto". La storia del sindaco di Norcia

Prendete i suoi fascicoli giudiziari e chiedetevi se non sono un delitto della ragione. Cinque avvisi di garanzia, cinque procedimenti ancora in corso, un’indagine della Corte dei Conti (archiviata). E’ stato anche rimandato a giudizio. Sapete insieme a chi? A Stefano Boeri, l’architetto del Bosco Verticale, l’uomo che dopo il terremoto del 2016, in Centro Italia, ha detto: “Voglio fare qualcosa. Vi regalo un progetto per ricominciare”. Hanno indagato pure lui (assolto).

