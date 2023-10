Falcomatà torna sindaco di Reggio Calabria: la Cassazione annulla la condanna

Il primo cittadino era stato sospeso per due anni per effetto della legge Severino. Ora con l'assoluzione definitiva dall'accusa di abuso d'ufficio potrà tornare a svolgere l’incarico per il quale era stato democraticamente eletto

La corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per abuso d’ufficio nei confronti del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che dunque potrà tornare a svolgere l’incarico di primo cittadino. In seguito alla condanna in primo grado e in appello (un anno di reclusione, con pena sospesa), infatti, Falcomatà era stato sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge Severino, insieme a sette assessori, anche loro coinvolti nella vicenda giudiziaria.