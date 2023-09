Il processo Eyphemos è un caso di studio sugli abusi delle intercettazioni

Intercettazioni trascritte male, conversazioni interpretate in modo fuorviante e tendenzioso, captazioni favorevoli agli indagati tenute all’oscuro della difesa. Ci sono inchieste che possono a loro volta diventare scandali. E’ il caso del processo “Eyphemos”, nato in seguito all’omonima inchiesta lanciata nel 2020 dalla procura di Reggio Calabria, guidata da Giovanni Bombardieri, contro le cosche di ‘ndrangheta di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte, nel reggino. Il processo in rito ordinario si è concluso in primo grado con ventuno condanne e trenta assoluzioni, tra cui quella dell’ex consigliere regionale Domenico Creazzo, accusato di voto di scambio elettorale politico-mafioso e tenuto 17 mesi agli arresti domiciliari. Pochi giorni fa, nel filone in rito abbreviato è stato assolto in appello anche l’ex senatore Marco Siclari. Anche nel suo caso l’accusa era di voto di scambio e in primo grado era stato condannato a cinque anni e quattro mesi. Oltre alle assoluzioni, però, a colpire è il “pasticcio” – chiamiamolo così – compiuto da polizia giudiziaria e pm attorno alle intercettazioni.

