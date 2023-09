L'ex senatore Siclari (FI) assolto dall'accusa di mafia: “Tre anni di incubo e dolore”

Negli ultimi tre anni e mezzo la sua vita è stata completamente stravolta da un’accusa infamante: quella di aver stretto un patto con una cosca mafiosa per farsi eleggere parlamentare. Per questo è stato processato, posto agli arresti domiciliari e condannato in primo grado. Lunedì l’incubo è finito: l’ex senatore di Forza Italia Marco Siclari è stato assolto dalla corte d’appello di Reggio Calabria, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

