Un ex dirigente comunale assolto tre volte in cinque mesi dall'accusa di abuso d'ufficio

Nel giro di cinque mesi è stato assolto tre volte, in tre processi diversi. Le accuse? Sempre le stesse: abuso d’ufficio e falso. Il pubblico ministero? Anche lui sempre lo stesso. Protagonista della vicenda – emblematica dei guai giudiziari che ogni giorno gli amministratori locali si trovano ad affrontare – è l’ingegnere Pasquale Suma, ex dirigente (ora in pensione) del comune di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Lo scorso 10 gennaio il tribunale di Brindisi lo ha assolto, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di abuso d’ufficio aggravato. Suma (difeso dall’avvocato Aldo Gianfreda) era accusato di aver illecitamente rilasciato un permesso di costruire con cambio di destinazione d’uso di un immobile artigianale di proprietà di un’azienda locale, procurando un danno patrimoniale al comune quantificato in circa 45 mila euro. Per queste accuse Suma trascorse un mese agli arresti domiciliari. Al termine del processo il pm di Brindisi, Raffaele Casto, aveva chiesto una condanna a tre anni e nove mesi di reclusione, ma l’intero impianto accusatorio è stato spazzato via dai giudici.

