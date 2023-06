Forza Italia è stanca dei ritardi di Nordio. Tensioni con la Lega. L'abuso d'ufficio accende la zuffa a destra

Che ci sia della concitazione, lo dimostra l’imbarazzo di Ciro Maschio. “Qui tocchiamo i fili dell’alta tensione, preferisco non commentare”, dice il presidente meloniano della commissione Giustizia. A pochi passi da lui, alle quattro del pomeriggio, in mezzo al Transatlantico, Carlo Nordio allarga le braccia davanti a Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera: “Ero un galantuomo in pensione, tutto contento, guarda tu come sono ridotto”. E’ ridotto che fa il ministro della Giustizia, non proprio malaccio, ma è in effetti costretto nella paludi di una coalizione di governo che, proprio sulla giustizia, non riesce a trovare sintonia. E infatti quando i suoi collaboratori gli si avvicinano per esortarlo alla diplomazia (“Bisognerebbe provare a mediare con Forza Italia, che pone una questione come partito, non come maggioranza”), lui sbotta: “Ma cosa c’è da mediare? Per me è no”.

