Arrestati, processati e assolti: continuano i flop di Nicola Gratteri

Un mese fa Nicola Gratteri si è insediato come nuovo procuratore di Napoli, ma a far parlare per ora sono ancora i flop ottenuti dal magistrato durante i sette anni trascorsi alla guida della procura di Catanzaro. Martedì, per esempio, la corte d’appello di Catanzaro ha confermato l’assoluzione per l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness”, condotta nel novembre del 2020 dalla Dda di Catanzaro guidata proprio da Gratteri. La procura chiese e ottenne per Tallini l’applicazione degli arresti domiciliari, revocati dopo quindici giorni dal tribunale del Riesame per l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e l’insussistenza di esigenze cautelari.

