Il Csm manda Gratteri a Napoli. Cari napoletani, auguri

Come ampiamente previsto, il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato Nicola Gratteri nuovo procuratore di Napoli. Gratteri, attualmente procuratore di Catanzaro, prenderà il posto di Giovanni Melillo, diventato nel maggio 2022 nuovo capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il Csm lo ha preferito a Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, e Rosa Volpe, procuratore aggiunto a Napoli. Gratteri ha ottenuto 19 voti a favore, contro i cinque per Amato e gli otto per Volpe, che per un anno ha diretto in qualità di “reggente” la procura partenopea, la più grande d’Italia con oltre cento sostituti. A votare in favore di Gratteri sono stati il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, il procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato, i sette laici di centro-destra, il laico di Italia Viva Ernesto Carbone, i sette consiglieri di Magistratura indipendente, il togato di Unicost Antonino Laganà e l’indipendente Andrea Mirenda. Per Amato hanno votato la presidente della Cassazione Margherita Cassano, gli altri tre togati di Unicost e l’indipendente Roberto Fontana. A Rosa Volpe sono andati i voti del gruppo di Area, di Domenica Miele (Magistratura democratica) e del laico del Pd Roberto Romboli.

