Assolti Profumo e Viola, lezioni dal passato e  nuovo futuro per Mps 

Gli ex vertici della banca erano imputati per irregolarità nelle operazioni Alexandria e Santorini. Il verdetto di oggi, insieme a un bilancio ormai risanato e alla solidità patrimoniale, apre la strada a nuove chanche per il futuro del Monte dei paschi

Ci sono vari modi per considerare la notizia dell’assoluzione degli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nel processo davanti alla Corte d’appello di Milano che li vedeva imputati per irregolarità nelle operazioni Alexandria e Santorini. La prima è che giustizia è stata fatta, visto che non avrebbe avuto alcun senso la condanna dei due manager che furono chiamati per risanare Montepaschi quando il mese scorso sono stati assolti da ogni accusa l’ex presidente, Giuseppe Mussari, l’ex direttore generale, Antonio Vigni, e tutti gli altri imputati nell’ambito del processo “madre” sul caso dell’istituto senese. Si tratta di tutti i manager che erano stati alla guida di Rocca Salimbeni negli anni (2006-2012) in cui ha avuto origine e si è sviluppato il più grande crac della storia bancaria italiana, costato decine di miliardi di euro alle casse dello stato dalla crisi alla nazionalizzazione avvenuta nel 2017 e anche successivamente.