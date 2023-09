Monte dei Paschi, il monte dei peccati

Una volta era un castello che, dall’alto dei suoi 479 metri, controllava la val d’Orcia dominata dalla rocca di Radicofani, regno di Ghino di Tacco che tartassava i pellegrini lungo la via Francigena. Per secoli dipendente dall’Abbazia di San Salvatore sul monte Amiata, Contignano passa ai Farnese i quali lo cedono ai Salimbeni, la più potente famiglia senese, finché non arriva il Comune che porta con sé il Monte dei Paschi, cioè dei pascoli… e del potere. Da allora non se ne è più andato. Nel cortile del borghetto con al centro un pozzo, lo sportello serve una manciata di residenti (appena 270) e si anima solo in estate soprattutto sotto ferragosto per la sagra dei ravioli rigorosamente fatti a mano dalle donne del paese. Ma come si fa a chiuderlo? Il Monte è la vita. Sostiene i pastori sardi, figli e nipoti di quelli immigrati nel Dopoguerra che preparano il pecorino chiamato di Pienza, finanzia i bed and breakfast, unge le ruote di ogni attività.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE