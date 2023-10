Giorgetti accelera sulla vendita di Mps

Il Mef accelera sulla vendita di Mps. Più volte nelle ultime settimane il ministro Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che il “governo non si farà dettare i tempi da nessuno” per cedere la partecipazione di controllo della banca senese, ma ora ha lanciato il primo segnale. Siccome questa dismissione è centrale nel piano di privatizzazioni da 20 miliardi che dovrebbe contribuire a garantire la riduzione del debito e la tenuta dei conti pubblici, c’è stata un’accelerazione. Per ora il Mef ha solo avviata la gara per selezionare i consulenti finanziari e legali che dovranno affiancare il ministero nell’operazione, ma è senz’altro un passo decisivo e anche inatteso visto che nei giorni scorsi erano circolate voci insistenti riguardo la collocazione di una tranche di minoranza. Insomma, Mps va verso la privatizzazione. E la nota del Mef comunica anche le modalità con cui avverrà e cioè tramite un’offerta pubblica di vendita “rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del gruppo Banca Mps, e/o investitori istituzionali italiani e internazionali” senza escludere “un’operazione di integrazione” con un’altra banca.

