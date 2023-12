La convinzione sbagliatissima e pericolosa di far rispettare la legge, anziché limitarsi ad applicarla

Non sarà, forse, “il” problema dell’amministrazione della giustizia, visto che questo comparto della cosa pubblica ne ha tanti e tutti molto gravi: ma certamente è una questione molto rilevante, che in modo inavvertito ha contaminato in profondità il senso comune della giustizia e il rapporto tra la giurisdizione e la società, tra la magistratura e i cittadini. Si tratta dell’idea, energicamente propugnata dai ranghi più bassi a quelli più alti del potere giudiziario militante, secondo cui il magistrato avrebbe il compito di “far rispettare la legge”. L’idea, cioè, che il magistrato sia il guardiano esecutivo della legalità, preposto dunque a tenere in ordine il consorzio sociale e a controllare che non sgarri. Spesso questa convinzione sbagliatissima e pericolosa è coltivata in buona fede. Tanti, tra quelli che la fanno propria e la propugnano, e che vi si ispirano nel proprio lavoro, credono sul serio che il compito della magistratura sia quello: tenere in ordine la società, appunto, “facendo rispettare la legge”. Ma non è quello il compito della magistratura, la quale deve applicare la legge, non farla rispettare (che è cosa diversissima). A far rispettare la legge è deputato il carabiniere, il vigile urbano, non il magistrato.

