Ora i magistrati invocano la difesa della “privacy” di Apostolico. Ma loro non l'hanno mai rispettata

L’indagine al di sotto di ogni sospetto sui calzini celestini del giudice Mesiano, commissionata da giornalisti del Cav. più zeloti che zelanti per denigrare il presunto nemico, spiandolo addirittura sotto l’orlo dei calzoni, resterà nella storia come dimostrazione grottesca di quanti danni possa fare l’intrusione illecita nelle vite degli altri. I calzini azzurri di Mesiano spiccano come una mosca nera su un muro bianco, ma non bastano certo per nascondere una verità meno ridicola, anzi tragica: perché, a parti invertite, il potere di ferire la vita degli altri, con metodi spesso degni della Ddr, sono talvolta i magistrati, e persino apparati dello stato. Intercettazioni illegali che non hanno risparmiato nemmeno le più alte cariche istituzionali, violazioni della corrispondenza privata di parlamentari, trojan e strascico, la diffusione di fatti e fatterelli perfettamente privati, perfettamente legali, utili solo alla costruzione del nemico da abbattere attraverso la complicità corriva di mezzi di informazione. Tutto questo orrore di cui gronda la nostra storia giudiziaria rende poco credibile la difesa della “vita privata”, allorché si tratta della giudice Apostolico, messa su da una parte dei suoi colleghi. “Le vite dei pm” difese, con un bel tasso di ipocrisia, addirittura dal presidente di Anm, Giuseppe Santalucia, secondo cui “si accentua la tendenza a giudicare la terzietà del giudice” attraverso “lo screening della persona, cioè vedere chi è questo giudice”. Per il membro del Csm Roberto Fontana, “scandagliare la vita delle persone delegittima tutti”. Per Eugenio Albamonte “si preferisce la strada dell’aggressione”.

