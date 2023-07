Il governo sfida le toghe: un decreto per correggere la Cassazione

Nell’indifferenza generale, il governo sta per sferrare uno schiaffo alla magistratura che potrebbe far riesplodere le tensioni tra politica e toghe. In apertura del Consiglio dei ministri di lunedì, infatti, la premier Meloni ha annunciato l’intenzione di adottare, d’intesa con il Guardasigilli Carlo Nordio, un decreto legge contenente una norma d’interpretazione autentica che chiarisca cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata”, correggendo l’interpretazione avanzata da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Già la sola idea che il governo voglia intervenire con un decreto per “correggere” un’interpretazione giurisprudenziale fa venire i brividi, soprattutto se si tiene a cuore il principio di separazione dei poteri.

