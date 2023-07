La verità sul voto sulla direttiva europea contro la corruzione

“La proposta di direttiva europea contro la corruzione è in contrasto con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità”, spiega al Foglio Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia relatore del parere votato mercoledì

"Il centrodestra boccia la direttiva europea contro la corruzione e l’abuso d’ufficio". E’ questo il messaggio che gran parte dell’informazione e dei partiti di opposizione hanno fatto passare dopo il voto espresso mercoledì dalla commissione affari europei della Camera sul parere relativo alla direttiva proposta da Parlamento europeo e Consiglio Ue sulla lotta contro la corruzione. Come spesso accade, le cose stanno diversamente e sono più complesse di come appaiono. “La proposta di direttiva europea contro la corruzione è in contrasto con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità”, spiega al Foglio Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia relatore del parere votato mercoledì.