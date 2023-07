Manzoni e quelle due parole che tormentarono Enzo Tortora: “Si vuole”

Un dì si venne a me Filologia, ma dopo qualche schermaglia amorosa capì che non facevo al caso suo. Mi lasciò la passione di perdermi nel dettaglio con inesauribile pedanteria, ma anziché sui codici medievali la esercitai sulle cronache. E così, imbeccato da un bel libro di Gaetano Insolera, La giustizia penale di Alessandro Manzoni (Mucchi Editore), ho tentato un esercizio di filologia spicciola su una questione in apparenza marginalissima: Enzo Tortora lettore della Storia della Colonna Infame. Ne è venuta qualche scoperta affascinante di cui metto a parte il lettore. Tortora si imbatté nel testo manzoniano nel 1983 a Regina Coeli. Lo racconta nel memoriale delle sue prigioni, Cara Italia ti scrivo (Mondadori, 1984), scritto con il giornalista Guido Quaranta. Deluso da ciò che offriva la biblioteca del carcere – vite dei santi, trattati sul sistema penitenziario, classici russi in traduzioni antiquate – si fece portare qualche libro da casa.

