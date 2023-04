Le 1.472 pagine di motivazioni del processo Bellini e il solito doppio stato smentito dai fatti

Emanuela Orlandi non c’è. Una mancanza persino notevole, visto che nelle 1.472 pagine delle motivazioni per il “processo Bellini” relativo alla strage di Bologna, i giudici della Corte d’assise di Bologna non si sono fatti mancare nulla dello storytelling del “doppio stato”: da Moro all’omicidio di Piersanti Mattarella, da Ustica a Pecorelli, da Sindona a Pinelli. Il Grande Disegno Eversivo all’italiana, tutto spiegato (finalmente). Tranne la povera Emanuela. Il processo Bellini (sono stati condannati anche altri due imputati per depistaggio) è il quinto per la strage. Le condanne sono chiare e definitive, ma attorno aleggia il famoso occulto, il non detto, che è la passione degli estensori di motivazioni. Sia chiaro, non c’è motivo per dubitare che sia giusta la condanna all’ergastolo per il “quinto uomo” della strage, Paolo Bellini. E se i giudici hanno ottenuto anche la “precisa ed eclatante prova” della responsabilità di Licio Gelli (et alii) quale mandante – il riferimento è al “Documento Bologna” emerso anni dopo nel processo per l’Ambrosiano – non c’è che da rallegrarsi: per la giustizia e per la verità storica. A questo servono i tribunali.

