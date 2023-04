Assolto dopo tre anni di carcerazione preventiva: non era mafioso

Ha trascorso tre anni, tre mesi e dodici giorni in custodia cautelare in carcere, accusato di far parte di un’associazione mafiosa. Al termine del processo i pm avevano chiesto per lui una condanna a 15 anni di reclusione. Lo scorso 24 marzo il tribunale di Locri lo ha assolto da ogni accusa (insieme ad altri sei imputati), disponendo la sua scarcerazione. Protagonista dell’incredibile vicenda è Antonio Rodà, originario della Calabria ma residente da quasi trent’anni in Umbria, nel piccolo comune di Sansepolcro (Arezzo). La colpa di Rodà, imprenditore nel settore florovivaistico, è stata quella di aver avuto contatti, per motivi di lavoro, con alcuni corregionali nel mirino della Direzione distrettuale di Reggio Calabria per possibili legami con la ‘ndrangheta.

