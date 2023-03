Incarcerato e assolto dopo cinque anni. Il calvario dell'ex giudice Perillo

"E’ finito un incubo, ma questa mia vicenda dovrebbe portare a quale riflessione su come funziona la giustizia italiana. Per cinque anni sono stato trattato come un pericoloso criminale". Così, intervistato dal Foglio, l’ex giudice Gerardo Perillo, commenta l’assoluzione ottenuta la scorsa settimana dal tribunale di Monza dalle accuse di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e bancarotta fraudolenta. Perillo, originario della Campania, è stato magistrato per 33 anni, di cui 28 trascorsi proprio al tribunale di Monza, in particolare nella sezione fallimentare. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, si è ritrovato a lavorare con toghe del calibro di Vittorio Occorsio e Giovanni Falcone. Mai avrebbe immaginato che, una volta andato in pensione nel 2007, ben presto si sarebbe ritrovato vittima di un incredibile caso di malagiustizia.

