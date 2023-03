Il populismo giudiziario che scorre nella lingua dei magistrati

Come una catena di monti, una dorsale linguistica invisibile attraversa gli uffici giudiziari della penisola da Bergamo a Crotone, congiungendo le parole del procuratore Chiappani, secondo cui è “nostro dovere soddisfare la sete di verità della popolazione” sulla gestione del Covid, all’ordinanza del gip Ciociola sui migranti, quella della “mareggiata pitagorica”, degli “aurighi dei natanti”, delle “vittime di un destino sordo”, dei “disperati viaggi della speranza”. Già, ma di quale bizzarro Appennino si tratta? Il linguista Vittorio Coletti, sul Secolo XIX del 9 marzo, ha tracciato una riga congetturale sulla nostra mappa: tra il populismo facilone del procuratore di Bergamo e l’estro verbale del gip di Crotone – che gli ricorda una versione un po’ aulica della brillantezza da social network – si direbbe che la magistratura stia cominciando a parlare, e soprattutto a pensare, come la gente comune. Per parte mia, non ho dubbi che il trait d’union tra Bergamo e Crotone sia il populismo giudiziario; non credo però che questo passi per l’adozione di un linguaggio schiettamente popolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE