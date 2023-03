Le spese pazze dei magistrati per le intercettazioni

Quattro milioni di euro. Tanto è costata l’attività di intercettazione portata avanti dalla magistratura di Pesaro per un processo che ora si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Quattro milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai circa duecento milioni che ogni anno lo stato italiano (cioè i contribuenti) spende per effettuare le intercettazioni richieste dai pubblici ministeri. Nel caso in questione, si tratta della vicenda dei necrofori dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, accusati nel 2013 di intascare i soldi che le famiglie dei defunti davano per la vestizione dei loro cari, anziché versarli all’azienda sanitaria. Gli addetti alla camera mortuaria erano stati accusati anche di ottenere mance da centinaia di euro dalle ditte di pompe funebri, per indirizzare a quest’ultime i famigliari dei defunti. Non è tutto: secondo i pm di Pesaro, alcuni necrofori si erano spinti a sezionare le salme senza autorizzazione, asportando pacemaker che poi in qualche modo venivano immessi in una sorta di mercato nero.

