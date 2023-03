I “Nordio file” che cambiano la giustizia italiana

Oltre Cutro c’è di più? Forse sì. Il Foglio ha ricevuto un audio inedito, e formidabile, che riporta alcune parole importanti consegnate qualche giorno fa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio a un evento organizzato da alcuni studenti della Lse a Londra. Le parole di Nordio non riguardano, come è capitato spesso in queste settimane, solo elementi di teoria, di buona narrazione garantista, che spesso poi si scontrano con la realtà dei fatti come successo giovedì a Cutro, dove Nordio, per l’ennesima volta, come ricordato ieri sulla Stampa da Mattia Feltri, ha fatto l’opposto di quello che aveva promesso, ovverosia dare il suo avallo all’aumento delle pene per governare un fatto di grande rilevanza mediatica (dai rave agli scafisti). Le parole, stavolta, riguardano qualcosa di concreto e in particolare una notizia destinata a far discutere, fuori e dentro la maggioranza. L’audio dura dodici minuti e al centro del pensiero di Nordio c’è una novità sorprendente che il governo potrebbe mettere in campo alla fine di aprile sfidando le pulsioni securitarie della destra giustizialista che animano la maggioranza guidata da Giorgia Meloni. Il tema riguarda le carceri.

