C'è obbligatorietà dell'azione penale, e c'è stupidità dell'azione politica

Dopo il caso Cospito, il deputato di FdI Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia Delmastro dovrebbero dimettersi, secondo voci autorevoli dell'opposizione. Ma perché non infilzarli in Aula, invece di passare per via giudiziaria?

L’obbligatorietà dell’azione penale, istituto irriformabile come la gramigna e inestirpabile come i cavilli nei processi, produce a volte effetti esilaranti, soprattutto nella provincia dei tribunali annoiati di Piero Chiara. Come quando la procura di Imperia sfrigola d’eccitazione potendo aprire un fascicolo su Blanco. E nemmeno per suicidio come Tenco: per danneggiamento delle rose. Vedere però una procura importante, che ha un nome da difendere non fosse altro che quello sempiterno di Porto delle nebbie, doversi occupare di quisquilie come una fuga di notizie relativa a una notizia che nemmeno lo è mai stata, “diffusione limitata”; e vedere due pezzi da novanta del Terzo potere, il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, gente che per decenni ha fatto tremare rei e innocenti nelle inchieste di politica o di mafia, magistrati che hanno tenuto sul chi vive l’Italia, costretti ora a occuparsi di una obbligatorietà relativa ad Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e al coinquilinato, e tutto per colpa di un garantista a fasi molto alterne come Angelo Bonelli, mette malinconia. Per come sono messe, la politica e i tribunali. È quasi più serio il Codacons.