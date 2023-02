Sulla separazione delle carriere tra i magistrati il governo è separato in casa

Quattro proposte di legge costituzionali per rilanciare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Sono state depositate nei giorni scorsi alla Camera, e presentate ieri in una conferenza stampa, da Lega, Forza Italia e Terzo polo (Azione e Italia Viva). Le proposte, che riprendono il testo di riforma costituzionale su cui nel 2017 l’Unione delle camere penali raccolse le firme di oltre 70 mila cittadini, rappresentano una netta accelerazione su uno dei temi più spinosi dell’organizzazione giudiziaria e da sempre fonte di tensioni tra politica e magistratura. Da qui l’attenzione sui due grandi assenti: il partito di maggioranza, cioè Fratelli d’Italia, che ha deciso di non unirsi all’iniziativa dei due alleati (nonostante la riforma sia citata nel programma di governo), e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che dopo le numerose parole spese nel corso degli anni, anche nelle sue linee programmatiche, in favore della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, stavolta si è rinchiuso in un silenzio tombale.

