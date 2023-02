Le intercettazioni sono pura pornografia che fa finire la tua vita su un nastro

La differenza sta nei modi e negli usi, nella facilità con cui migliaia di ore di vite esondano dalle indagini per diventare costume, divertimento macabro. Possibile che non siamo capaci di coglierne la mostruosità?

Dove andiamo a pranzo, chi viene a prenderti, devo preparare l’esame, lo sai che Mario ha lasciato Giovanna? Mario e Giovanni sono nomi che ho inventato anche se sono passati moltissimi anni e anche se non si sono detti niente che non abbiamo detto anche noi mille volte. Che c’è di male? Tutto. Perché di questi amici, fratelli e fidanzati ho saputo ascoltando le intercettazioni telefoniche di un vecchio caso giudiziario. A rendere ancora più insopportabile e pornografico l’ascolto si aggiunga il fatto che Mario e Giovanni io li conoscevo. Ci siamo tutti schifati (spero) guardando le vite degli altri ma poi ce ne dimentichiamo e quando qualcuno suggerisce di essere prudenti nel mettere cimici in giro per case e linee telefoniche la reazione è spesso “ma allora volete facilitare la vita dei criminali?”. Forse serve la giusta fotografia e una colonna sonora commovente per capire l’oscenità e l’invadenza di questo strumento. Forse serve finirci dentro, desolante e avvilente forma di identitarismo. Ma possibile che non siamo capaci, diciamo così, astrattamente di capire la mostruosità di entrare nelle vite altrui?