“Nordio scelga cosa fare: il politico o il burocrate”, ci dice Enrico Costa (Azione)

"Non può esistere l’assimilazione tra essere favorevoli alle garanzie e essere complici dei criminali. Considerare un inchino alla mafia la visita di un gruppo di parlamentari ad alcuni detenuti rappresenta per me una vera indecenza. Se domani andassi a visitare un detenuto rapinatore, sarei accusato di essere complice del rapinatore? Questa è l’impostazione peggiore che hanno i forcaioli, che attribuiscono ai garantisti le colpe di coloro rispetto ai quali si chiede il rispetto delle garanzie”. Con queste parole, intervistato dal Foglio, Enrico Costa, vicesegretario e responsabile giustizia di Azione, commenta gli attacchi lanciati dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dal deputato Giovanni Donzelli contro i parlamentari dem colpevoli di aver visitato l’anarchico Alfredo Cospito e altri detenuti reclusi al 41 bis.

