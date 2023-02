Delmastro attacca il Pd: "Spieghino l'inchino ai mafiosi in carcere"

Il sottosegretario alla Giustizia torna sulla visita dei parlamentari dem a Cospito nell'istituto penitenziario di Sassari: "La sinistra dovrà fornire all'opinione pubblica qualche spiegazione". Per lui e Ostellari è stata chiesta la scorta

Dopo Giovanni Donzelli è l'amico, collega e coinquilino Andrea Delmastro a continuare la polemica nei confronti dei quattro parlamentari del Pd che il 12 gennaio hanno fatto visita al detenuto Alfredo Cospito. "La sinistra – dice il sottosegretario alla Giustizia in un'intervista al Biellese – dovrà fornire all'opinione pubblica qualche spiegazione su quell'inchino mafiosi nel carcere di Sassari".

Delmastro fa riferimento a quanto raccontato da Walter Verini all'indomani della visita a Cospito, quando l'anarchico aveva detto ai dem di non voler parlare con loro se prima non avessero parlato con gli altri detenuti del 41-bis. Tra questi altri c'erano i due boss Francesco Di Maio, camorrista del clan dei Casalesi, e Francesco Presta, ndranghetista calabrese. Verini al Fatto Quotidiano ha raccontato: "Non abbiamo mica obbedito a Cospito: l’avremmo fatto comunque, anche se non ce l’avesse chiesto. Le celle erano chiuse, vedevamo solo le facce dallo spioncino".

Per Delmastro quella di Cospito è "una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di fare quell'inchino parlando con i due criminali". Al giornale della sua città il sottosegretario ha anche detto che sarà messo sotto scorta. Stessa decisione per il sottosegretario Andrea Ostellari, che ha la delega al trattamento dei detenuti. Già oggi è stata assegnata a entrambi una tutela temporanea ma la decisione ufficiale sarà presa dal prefetto di Roma il 10 febbraio.

"È veramente desolante vedere che, mentre noi riceviamo minacce di morte e finiamo sotto scorta per questa vicenda, la sinistra fa una battaglia contro il metodo che abbiamo utilizzato per denunciare questi fatti, occultando, nel merito una situazione gravissima", ha detto Delmastro al Biellese. "Non appena avremo dimostrato di non aver commesso alcun atto illecito, rivelando informazioni che non erano secretate (e siamo in grado di farlo), terminerà il linciaggio mediatico i nostri danni e inizieremo a parlare del merito della vicenda e la sinistra dovrà fornire all'opinione pubblica qualche spiegazione su quell'inchino mafiosi nel carcere di Sassari. La vera questione è che qualcuno, illecitamente dalle carceri, tenta di sabotare il sistema del 41 bis che accomuna la detenzione di terroristi e mafiosi".