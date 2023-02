Il balilla Donzelli. Chi è l'agitatore principe di FdI

Da Prato a Roma grazie alle sue attività “investigative” soprattutto contro Matteo Renzi, metà inquisitore e metà Clouseau. In lui si concentra il dramma dei vincitori che vorrebbero restare ancora tra gli sconfitti

Prendete un inquisitore con la frangetta, aggiungete un animatore di villaggi turistici, mescolatelo con un ex studente fuoricorso di destra, e avrete assemblato Giovanni Donzelli, il “commissario Donzelli”, un mezzo Piercamillo Davigo e un mezzo ispettore Clouseau. In una parola: il ballila. E’ toscano, di Prato, deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI, il numero due del partito, vicepresidente del Copasir, coinquilino, a Roma, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, l’anti Nordio al momento salvato da Nordio. Insieme, Donzelli e Delmastro, sono i “vitelloni” del 41-bis, quelli che “sappiamo cose sugli anarchici, la mafia… il Pd cosa dice?”. Possiedono entrambi informazioni “confidenziali” che però “sono pubbliche”, hanno provato a giustificarsi, salvo aggiungere che “basta fare un accesso agli atti”, insomma “nulla di secretato”, o meglio “non proprio pubblico, ma per un deputato è possibile…”. Capire se le informazioni divulgate da Donzelli alla Camera, vale a dire i dialoghi tra l’anarchico Cospito e i mafiosi detenuti al 41-bis, fossero “sensibili”, “confidenziali”, “riservate” è ormai una controversia da Accademia della Crusca.