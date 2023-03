Anche a Crotone preparano l'inchiesta dell'anno. Dopo la peste arriva sempre il boia

Una sottile linea rossa lega Bergamo a Cutro: la macchina della procura si è messa in moto per stanare i colpevoli della strage del mare proprio come in Lombardia cercano i responsabili della strage pandemica

L’alito della morte avvolge la vita sociale. E l’odio, nel suo travestimento preferito – il giustizialismo – si lecca i baffi. Una sottile linea rossa lega Bergamo a Cutro, e già ci sembra di sentire anche in Calabria la macchina della procura di Crotone che si è messa in moto per stanare i colpevoli della strage del mare proprio come in Lombardia cercano i responsabili della strage pandemica. Lo raccontava già Alessandro Manzoni a proposito dell’Italia del Seicento: dopo la peste arriva il boia. Con il suo contorno, oggi come allora, di speculazioni politiche, sciacallaggi, ricatti morali, plebeismi e furor di popolo intorno all’eternità sentimentale dello spaesamento provocato dalla seguente umanissima domanda: di fronte a tanti morti e a tanta sofferenza, com’è mai possibile che non ci sia un colpevole?