Il correttismo è morto. Contro Berlusconi una brodaglia di pregiudizio e vanità etica

Posto che il nostro amato Cav. sei anni di galera per dichiarazioni false e tendenziose pro Putin se li meriterebbe tutti, e senza la condizionale, l’assoluzione sua e delle sue amiche nel processo detto Ruby ter è una cosa meravigliosa. Perché il fatto non sussiste, poi. Che goduria. Gli stessi che hanno scambiato un harem brianzolo fatto di party in amicizia e di cene sboccate e molto eleganti per una associazione a delinquere, per un’offesa al senso comune del pudore, per un attentato alla dignità dello stato e della funzione di presidente del Consiglio, quegli stessi boccoloni e falsi creduloni che hanno ordinato e seguito con disciplinata malizia pedinamenti, origliamenti, allo scopo di abbattere uno che aveva vinto le elezioni anche per riformare e limitare l’onnipotenza supplente dei magistrati politicizzati, hanno poi tentato di vincere almeno uno dei tre processi ora celebrati, quello per corruzione in atti di giustizia, un bel premio di consolazione con abbondanti pene richieste dall’accusa e respinte dal tribunale con formula ultrapiena. Ora dicono che è un errore procedurale dell’accusa a avere causato questo sconquasso, come quando dissero che Andreotti era stato assolto ma anche condannato. Non capiscono che un’accusa che si vale di procedure sbrigative e brutalmente in contrasto con il diritto processuale è il miglior argomento per noi garantisti contro lo strapotere di certe toghe militanti. Bah.

